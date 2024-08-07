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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уровень алкоголя превышал норму почти в 15 раз: в Черниговской области остановили водительницу на авто с тремя детьми

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 10:23  •  2547 просмотра

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В Черниговской области полиция составила протоколы на 35-летнюю женщину, которая, по данным полиции, управляла в нетрезвом состоянии автомобилем с тремя детьми. Уровень алкоголя в крови водительницы превышал норму почти в 15 раз.

В Черниговской области на женщину-водителя составили протоколы за нетрезвую езду на автомобиле, в котором было трое несовершеннолетних детей, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления составили ряд админпротоколов на 35-летнюю водительницу автомобиля "ВАЗ", которая управляла транспортом в нетрезвом состоянии. В салоне находились трое ее несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования в одном из сел Березнянской громады Черниговского района внимание полицейских отдела реагирования патрульной полиции, как указано, привлек автомобиль "ВАЗ", водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности.

"Когда же патрульные остановили машину для проверки, женщина-водитель при общении обнаружила явные признаки алкогольного опьянения. При этом, кроме самой водительницы, в салоне находились трое ее несовершеннолетних детей и кума", - говорится в сообщении.

"На месте происшествия, в установленном законом порядке, полицейские провели тест состояния правонарушительницы с помощью прибора Drager. Аппарат показал, что содержание алкоголя в крови женщины достигало 2,98 промилле - почти в 15 раз выше предельно допустимого предела (0,2 промилле)", - указали в полиции.

Также оказалось, что женщина не имеет никаких документов ни на транспортное средство, ни на право управления им.

Правоохранители отстранили 35-летнюю женщину от управления автомобилем и составили на нее административные материалы за ряд нарушений правил дорожного движения: по части 1 статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения); по части 2 статьи 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами); по части 5 статьи 121 КУоАП (нарушение правил пользования ремнем безопасности).

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Юлия Шрамко

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