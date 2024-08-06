На трассе "Киев-Одесса" после ДТП с грузовиком на проезжую часть обвалился пешеходный мост, временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева, сообщили в ГУНП в Черкасской области, пишет УНН.

Детали

"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть", - сообщили в полиции области.

Отмечается, что на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

"Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киев. Полицейские управления патрульной полиции в Черкасской области обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции Украины указали, что ДТП произошло в Черкасской области на 208-м километре автодороги М-05 "Киев-Одесса", возле города Умань.

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