В Голосеевском районе Киева сегодня утром произошло смертельное ДТП: Mazda влетела в грузовик DAF, сообщили в ГУНП в Киеве во вторник, пишет УНН.

Детали

"Автопроисшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского между грузовым автомобилем и легковушкой Mazda. В результате ДТП водитель легковушки погиб", - сообщили в полиции в соцсетях.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 8:20 утра.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не учел дорожную обстановку и, не справившись с управлением, совершил столкновение с грузовиком DAF, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель грузовика трезв", - указали в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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