Торжественное заседание ВР закончилось

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 25222 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116079 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123312 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127121 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140774 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 198685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Торжественное заседание ВР закончилось

Торжественное заседание ВР закончилось

Киев  •  УНН

 • 10093 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Торжественное заседание ВР закрыто, передает корреспондент УНН.

После принятия присяги в работе ВР объявлен перерыв для подписания присяги народными депутатами. Подписание текста присяги пройдет в кулуарах парламента.

После подписания текста присяги народные депутаты получают постоянные удостоверения народного депутата.

Рабочее заседание парламента начнется в 13 часов.

Ожидается, что нардепы проголосуют за руководство новой ВР, количество и состав комитетов, создадут Счетную комиссию, а также рассмотрят ряд других вопросов, которых насчитывается всего 27 пунктов в соответствии с утвержденной повесткой дня. Среди прочего в повестку дня внесен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Ожидается голосования и ряда кадровых вопросов, в частности голосования за кандидатуру нового руководителя правительства, а также за отставку главы СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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