Урочисте засідання ВР закінчилося
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Урочисте засідання ВР закрите, передає кореспондент УНН.
Після складання присяги у роботі ВР оголошено перерву для підписання присяги народними депутатами. Підписання тексту присяги відбуватиметься у кулуарах парламенту.
Після підписання тексту присяги народні депутати отримують постійні посвідчення народного депутат.
Робоче засідання парламенту розпочнеться о 13 годині.
Очікується, що нардепи проголосують за керівництво нової ВР, кількість та склад комітетів, створять Лічильну комісію, а також розглянуть ряд інших питань, яких налічується всього 27 пунктів відповідно до затвердженого порядку денного. Серед іншого до порядку денного внесений законопроект про зняття депутатської недоторканності.
Очікується голосування і ряду кадрових питань, зокрема голосування за кандидатуру нового керівника уряду, а також за відставку голови СБУ.