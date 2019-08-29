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Урочисте засідання ВР закінчилося

Урочисте засідання ВР закінчилося

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Урочисте засідання ВР закрите, передає кореспондент УНН.

Після складання присяги у роботі ВР оголошено перерву для підписання присяги народними депутатами. Підписання тексту присяги відбуватиметься у кулуарах парламенту.

Після підписання тексту присяги народні депутати отримують постійні посвідчення народного депутат.

Робоче засідання парламенту розпочнеться о 13 годині.

Очікується, що нардепи проголосують за керівництво нової ВР, кількість та склад комітетів, створять Лічильну комісію, а також розглянуть ряд інших питань, яких налічується всього 27 пунктів відповідно до затвердженого порядку денного. Серед іншого до порядку денного внесений законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Очікується голосування і ряду кадрових питань, зокрема голосування за кандидатуру нового керівника уряду, а також за відставку голови СБУ.

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