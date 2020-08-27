Ураган "Лора": украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в прибрежные районы Техаса

"В связи с приближением к Соединенным Штатам Америки урагана "Лора", что особенно угрожает прибрежным районам Мексиканского залива штата Техас, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения указанного региона. Гражданам Украины, которые уже находятся в районе Мексиканского залива рекомендуется отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в США.

Напомним, ураган "Лора" усилился по мере приближения к побережью США. Из-за урагана аэропорт Хьюстона отменил большинство рейсов. Непогоду называют "потенциально катастрофической".