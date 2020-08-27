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Ураган "Лора": українцям рекомендували утриматися від поїздок до прибережних районів Техасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ опублікувало рекомендації для українців через наближення урагану "Лора" до Мексиканської затоки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Ураган "Лора": українцям рекомендували утриматися від поїздок до прибережних районів Техасу

"У зв’язку з наближенням до Сполучених Штатів Америки урагану "Лора", що особливо загрожує прибережним районам Мексиканської затоки штату Техас, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від відвідання зазначеного регіону. Громадянам України, які вже перебувають в районі Мексиканської затоки, рекомендується відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, МЗС рекомендують громадянам України невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в США.

Нагадаємо, ураган "Лора" посилився в міру наближення до узбережжя США. Через ураган аеропорт Х'юстона скасував більшість рейсів. Негоду називають "потенційно катастрофічною".

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