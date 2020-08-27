Через ураган "Лаура" аеропорт Х'юстона скасовує більшість рейсів, негоду називають "потенційно катастрофічною"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Більше 60% всіх рейсів в найбільшому аеропорту штату Техас скасовані в середу в зв’язку з наближенням урагану “Лаура”. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, пише УНН.
За даними спеціалізованого сайту, аеропорт Х’юстона скасував відправлення 212 авіарейсів (61%), затримавши 11 авіарейсів (3%). При цьому міжнародний аеропорт скасував прийом 201 рейсу (62%), відклавши приземлення 17 рейсів (5%).
Агентство Associated Press передає про закриття автозаправних станцій на узбережжі Мексиканської затоки в штатах Техас і Луїзіана. Жителі прибережних районів заповнили автобусні термінали, поспішаючи покинути зону, на яку в найближчі години припаде основний удар “Лаури”. Власники магазинів в поспіху забивають щитами ДСП вітрини.
Як повідомив в середу Національний центр США по спостереженню за ураганами, швидкість вітру в межах атмосферного явища зросла з 61 м/с до 64,8 м/с, що відповідає четвертій категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Ураган знаходиться в 250 км на південь від міста Лейк-Чарльз в штаті Луїзіана і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 6,7 м/с.
Штормове попередження оголосили для жителів гирла річки Міссісіпі і прибережних районів двох штатів. Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. місцевих жителів евакуюватися в зв’язку з наближенням “Лаури”.