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Через ураган "Лаура" аеропорт Х'юстона скасовує більшість рейсів, негоду називають "потенційно катастрофічною"

Київ • УНН

 • 14557 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Більше 60% всіх рейсів в найбільшому аеропорту штату Техас скасовані в середу в зв’язку з наближенням урагану “Лаура”. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, пише УНН.

Через ураган "Лаура" аеропорт Х'юстона скасовує більшість рейсів, негоду називають "потенційно катастрофічною"

За даними спеціалізованого сайту, аеропорт Х’юстона скасував відправлення 212 авіарейсів (61%), затримавши 11 авіарейсів (3%). При цьому міжнародний аеропорт скасував прийом 201 рейсу (62%), відклавши приземлення 17 рейсів (5%).

Агентство Associated Press передає про закриття автозаправних станцій на узбережжі Мексиканської затоки в штатах Техас і Луїзіана. Жителі прибережних районів заповнили автобусні термінали, поспішаючи покинути зону, на яку в найближчі години припаде основний удар “Лаури”. Власники магазинів в поспіху забивають щитами ДСП вітрини.

Як повідомив в середу Національний центр США по спостереженню за ураганами, швидкість вітру в межах атмосферного явища зросла з 61 м/с до 64,8 м/с, що відповідає четвертій категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Ураган знаходиться в 250 км на південь від міста Лейк-Чарльз в штаті Луїзіана і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 6,7 м/с.

Штормове попередження оголосили для жителів гирла річки Міссісіпі і прибережних районів двох штатів. Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. місцевих жителів евакуюватися в зв’язку з наближенням “Лаури”.

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