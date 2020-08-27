Из-за урагана "Лаура" аэропорт Хьюстона отменяет большинство рейсов, непогоду называют "потенциально катастрофической"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Более 60% всех рейсов в крупнейшем аэропорту штата Техас отменены в среду в связи с приближением урагана “Лаура”. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, пишет УНН.
По данным специализированного сайта, аэропорт Хьюстона отменил отправление 212 авиарейсов (61%), задержав 11 авиарейсов (3%). При этом международный аэропорт отменил прием 201 рейса (62%), отложив приземление 17 рейсов (5%).
Агентство Associated Press передает о закрытии автозаправочных станций на побережье Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана. Жители прибрежных районов заполнили автобусные терминалы, спеша покинуть зону, на которую в ближайшие часы придется основной удар “Лауры”. Владельцы магазинов в спешке забивают щитами ДСП витрины.
Как сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с.
Штормовое предупреждение объявили для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением “Лауры”.