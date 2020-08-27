Ураган "Лаура" посилився в 250 км від узбережжя США

За його даними, швидкість вітру в межах атмосферного явища зросла з 61 м/с до 64,8 м/с, що відповідає четвертій категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Ураган знаходиться в 250 км на південь від міста Лейк-Чарльз в штаті Луїзіана і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 6,7 м/с. Через декілька годин він обрушиться на узбережжя штатів Луїзіана і Техас.

Метеорологи попередили про “потенційно катастрофічний збиток” від урагану. Штормове попередження оголошено для жителів гирла річки Міссісіпі і прибережних районів двох штатів. Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. місцевих жителів евакуюватися в зв’язку з наближенням “Лаури”.