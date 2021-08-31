Ураган "Ида" уничтожил "второй дом" джазмена Луи Армстронга
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Часть джазовой истории Нового Орлеана - теперь куча обломков. Когда в воскресенье на город обрушился ураган "Ида", он разрушил старое кирпичное здание в центре города на Саут-Рампарт-стрит, всего в нескольких кварталах от Французского квартала, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В последние годы здание не выглядело как-то особенно. Оно пустовало, испещренное граффити и окруженное пустырями.
Но оно сыграло ключевую роль в истории города. В начале 1900-х здание стало вторым домом для Луи Армстронга - его арендаторы даже помогли начать музыкальную карьеру музыканта - задолго до того, как он стал джазовой иконой.
В то время в здании располагалось ателье Karnofsky Tailor Shop, которым управляла семья еврейских иммигрантов из Восточной Европы. В детстве Армстронг начал тусоваться с пятью сыновьями Карнофски, и ему дали работу.
Спустя годы один из друзей детства Армстронга, Моррис Карнофски, открыл поблизовсти первый в городе магазин джазовых пластинок. Это место стало любимым местом музыкантов, и Армстронг в течение многих лет часто посещал его.
Армстронг стал выдающейся фигурой в джазе и популярной музыке. Он умер в 1971 году.
Усилия по восстановлению здания как городской достопримечательности провалились. В 2019 году New Orleans Times-Picayune сообщила, что фирма по недвижимости выкупила часть квартала на Рампарт-стрит, включая магазин Karnofsky, и планирует возобновить его, чтобы отдать дань уважения истории джаза.
Но сегодня здание - куча искореженного металла, кирпича и дерева.
Дополнение
Ураган "Ида" в воскресенье накрыл южное побережье США, в частности, штата Луизиана. Миллион людей остался без света. Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана. Сообщалось о жертве.