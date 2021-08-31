Ураган "Іда" знищив "другу домівку" джазмена Луї Армстронга
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Частина джазової історії Нового Орлеана - тепер купа уламків. Коли в неділю на місто обрушився ураган "Іда", він зруйнував стару цегляну будівлю в центрі міста на Саут-Рампарт-стріт, всього в декількох кварталах від Французького кварталу, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
В останні роки будівля не виглядала якось особливо. Вона стояла пусткою, поцяткована графіті і оточена пустирями.
Але вона зіграла ключову роль в історії міста. На початку 1900-х будівля стала другою домівкою для Луї Армстронга - її орендарі навіть допомогли почати музичну кар'єру музиканта - задовго до того, як він став джазовою іконою.
У той час в будівлі розташовувалося ательє Karnofsky Tailor Shop, яким керувала родина єврейських іммігрантів зі Східної Європи. У дитинстві Армстронг почав тусуватися з п'ятьма синами Карнофські, і йому дали роботу.
Через роки один з друзів дитинства Армстронга, Морріс Карнофські, відкрив поблизу перший в місті магазин джазових платівок. Це місце стало улюбленим місцем музикантів, і Армстронг протягом багатьох років часто відвідував його.
Армстронг став видатною постаттю в джазі і популярній музиці. Він помер в 1971 році.
Зусилля з відновлення будівлі як міської пам'ятки провалилися. У 2019 New Orleans Times-Picayune повідомила, що фірма з нерухомості викупила частину кварталу на Рампарт-стріт, включаючи магазин Karnofsky, і планує відновити його, щоб віддати данину поваги історії джазу.
Але сьогодні будівля - купа понівеченого металу, цегли та дерева.
Доповнення
Ураган “Іда” у неділю накрив південне узбережжя США, зокрема, штату Луїзіана. Мільйон людей залишився без світла. Річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган. Повідомлялося про жертву.