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Ураган "Ида" может стать для Луизианы самым сильным за последние полтора века

Ураган "Ида" может стать для Луизианы самым сильным за последние полтора века

Киев  •  УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Власти штата Луизиана опасаются, что ураган "Ида", который надвигается на его побережье, станет сильнейшим минимум за последние полтора века. Об этом заявил в субботу на пресс конференции губернатор штата Джон Белл Эдвардс, передает УНН.

Ураган надвигается

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США выступил с предупреждением, что “Ида”, образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья Луизианы. “Мы можем сказать, что этот ураган будет самым сильным для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов”, — подчеркнул губернатор штата.

По словам Эдвардса, у жителей штата остается крайне мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии. “Необходимо принять все подготовительные мероприятия”, — обратился он к жителям Луизианы, отметив, что “погода начнет портиться со стремительной скоростью”. По его словам, власть как на уровне штата, так и на федеральном уровне, делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения.

Детали

Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 км. Как сообщает агентство Associated Press, многие жители прибрежных районов стремятся выехать вглубь штата, где, как ожидается, последствия стихии будут менее разрушительными. Телеканалы демонстрируют кадры многокилометровых пробок на дорогах, ведущих от побережья.

Ранее мэр крупнейшего в штате города Новый Орлеан Латойа Кантрелл сообщила, что власти не успевают провести там общую эвакуацию. “Ситуация с ураганом „Ида“ развивается быстрее, чем кто-либо ожидал <...>. Город не может объявить обязательную эвакуацию, потому что у нас нет на это времени”, — сказала она в пятницу, добавив, что власти города хотят, чтобы “люди находились в приютах не позднее полуночи воскресенья”.

Дополнение

К настоящему моменту ураган “Ида” усилился до второй категории. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 44,7 м/с. Ураган движется к побережью США со скоростью около 25 км/ч.

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