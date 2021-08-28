Влада Куби евакуювали понад 10 тис. осіб через ураган "Іда"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Керівництво Куби провело евакуацію понад 10 тис. громадян в західних провінціях Пінар-дель-Ріо і Артеміс через проходження над їхньою територією урагану "Іда" в п'ятницю ввечері. Про це повідомляє газета Juventud Rebelde, передає УНН.
Деталі
За даними видання, ураган вже пройшов над островом Хувентуд на заході країни. На даний момент в цьому регіоні порушена подача електроенергії. Влада повідомляє, що великої шкоди не зафіксовано.
Контекст
Тропічний шторм “Іда” посилився до урагану у міру наближення до узбережжя Куби в п’ятницю. На даний момент максимальна швидкість вітру в межах урагану становить 36,5 м/с.