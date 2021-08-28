Влада Куби евакуювали понад 10 тис. осіб через ураган "Іда"

Деталі

За даними видання, ураган вже пройшов над островом Хувентуд на заході країни. На даний момент в цьому регіоні порушена подача електроенергії. Влада повідомляє, що великої шкоди не зафіксовано.

Контекст

Тропічний шторм “Іда” посилився до урагану у міру наближення до узбережжя Куби в п’ятницю. На даний момент максимальна швидкість вітру в межах урагану становить 36,5 м/с.