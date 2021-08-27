Тропічний шторм "Іда", що рухається до США, може стати "найбільш руйнівним" в сезоні

Деталі

Попередження про ураган було випущено для штатів Луїзіана, включаючи Новий Орлеан, Міссісіпі і частину узбережжя Алабами.

За словами синоптиків, шторм, ймовірно, стане “найсильнішим в сезоні на даний момент”. Він може вийти на берег до кінця вихідних у вигляді урагану, що дає людям на його шляху мало часу для підготовки або евакуації.

Національний центр ураганів США заявив, що коли в неділю “Іда” досягне узбережжя, прогнозується, що вона буде “на рівні або майже на рівні сильного урагану”. Центр ураганів визначає “сильні урагани” як категорію 3 або вище. У штормовій категорії 3, швидкість вітру становить 177-208 км на годину, і шторми такої сили “завдадуть руйнівний збиток”.

Центр ураганів в четвер попередив, що “існує зростаючий ризик небезпечного для життя штормового нагону руйнівних ураганних вітрів і проливних дощів в неділю і понеділок, особливо на узбережжі Луїзіани”.

Доповнення

У цьому місяці ураган “Грейс” обрушився на узбережжя Мексиканської затоки як шторм категорії 3, забравши життя 8 людей.

У минулі вихідні, проливні дощі викликали паводок в штаті Теннессі, що зніс будинки з фундаменту і убивши щонайменше 22 людини.

В неділю виповниться 16 років з дня, коли ураган “Катріна” обрушився на берег в Луїзіані та Міссісіпі як катастрофічний шторм категорії 3. За даними Національного центру ураганів, близько 2 тисяч осіб загинули під час “Катріни”, а збиток, як повідомляється, склав 125 мільярдів доларів. Ураган залишив під водою близько 80% штату Новий Орлеан.