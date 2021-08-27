Тропічний шторм "Іда", що рухається до США, може стати "найбільш руйнівним" в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Тропічний шторм “Іда”, що утворився в Карибському морі, рухається на південь США, і синоптики попереджають, що він може швидко перерости в один з “найсильніших” штормів сезону ураганів в Атлантиці. Про це інформує УНН з посиланням на USA Today та АР.
Деталі
Попередження про ураган було випущено для штатів Луїзіана, включаючи Новий Орлеан, Міссісіпі і частину узбережжя Алабами.
За словами синоптиків, шторм, ймовірно, стане “найсильнішим в сезоні на даний момент”. Він може вийти на берег до кінця вихідних у вигляді урагану, що дає людям на його шляху мало часу для підготовки або евакуації.
Національний центр ураганів США заявив, що коли в неділю “Іда” досягне узбережжя, прогнозується, що вона буде “на рівні або майже на рівні сильного урагану”. Центр ураганів визначає “сильні урагани” як категорію 3 або вище. У штормовій категорії 3, швидкість вітру становить 177-208 км на годину, і шторми такої сили “завдадуть руйнівний збиток”.
Центр ураганів в четвер попередив, що “існує зростаючий ризик небезпечного для життя штормового нагону руйнівних ураганних вітрів і проливних дощів в неділю і понеділок, особливо на узбережжі Луїзіани”.
Доповнення
У цьому місяці ураган “Грейс” обрушився на узбережжя Мексиканської затоки як шторм категорії 3, забравши життя 8 людей.
У минулі вихідні, проливні дощі викликали паводок в штаті Теннессі, що зніс будинки з фундаменту і убивши щонайменше 22 людини.
В неділю виповниться 16 років з дня, коли ураган “Катріна” обрушився на берег в Луїзіані та Міссісіпі як катастрофічний шторм категорії 3. За даними Національного центру ураганів, близько 2 тисяч осіб загинули під час “Катріни”, а збиток, як повідомляється, склав 125 мільярдів доларів. Ураган залишив під водою близько 80% штату Новий Орлеан.