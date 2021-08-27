Тропический шторм "Ида", движущейся к США, может стать "самым разрушительным" в сезоне

КИЕВ. 27 августа. УНН. Тропический шторм “Ида”, образовавшийся в Карибском море, движется на юг США, и синоптики предупреждают, что он может быстро перерасти в один из “самых сильных” штормов сезона ураганов в Атлантике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today и АР.