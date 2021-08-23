Повінь у Теннесі забрала життя 22 людей

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Повені, що почалися в суботу в сільській місцевості, зруйнували дороги, вежі мобільних телефонів та телефонні лінії. Багато зниклих безвісти живуть у районах, де вода піднялася найшвидше, заявив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, який підтвердив 22 загиблих у своєму окрузі.

У суботу менш ніж за 24 години в окрузі Хамфріс випало до 17 дюймів (43 сантиметрів) дощу, що побило рекорд Теннессі щодо одноденної кількості опадів більш ніж на 8 дюймів.

Губернатор штату Теннессі Білл Лі відвідав цей район, назвавши його "руйнівною картиною втрат і душевного болю".

Президент США Джо Байден висловив співчуття людям штату Теннессі та наказав федеральним посадовцям у разі лиха поговорити з губернатором та запропонувати допомогу.

Нагадаємо

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс повідомив, що серед загиблих були близнюки-малюки, яких забрали від батька.