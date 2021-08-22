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17 березня, 19:38 • 106474 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141085 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 166694 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163144 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183161 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159645 перегляди

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У штаті Теннесі повінь забрала життя 8 людей, серед них — малюки

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Масштабна повінь у Середньому штаті Теннессі забрала життя щонайменше 8 людей, повідомили про десятки зниклих безвісти. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс повідомив, що понад 30 людей вважаються зниклими безвісти. Двоє з виявлених тіл були малюками, яких забрали від батька.

Місто Макьюен в окрузі Хамфріс, розташоване приблизно в 50 милях (80 кілометрах) на захід від Нешвілла, там випало 17 дюймів (43 сантиметрами) дощу менш ніж за день, що спричинило повені, перекриття доріг та перебої у зв’язку.

За даними Національної метеорологічної служби Нешвілль, ця кількість опадів побила цілодобовий рекорд регіону-24 сантиметри. Мак’юен та сусіднє місто Уейверлі зіткнулися з “жахливою, катастрофічною ситуацією”, — сказала метеоролог Національної метеорологічної служби Кріссі Херлі . “Люди опинилися в пастці у своїх будинках і не мають можливості вибратися”, — додала вона.

Нагадаємо

Жертвами руйнівних повеней в Туреччині стали більше 80 осіб. Нова повінь обрушилася також на Бельгію через штормову погоду.

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