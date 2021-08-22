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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 3547 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129179 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132859 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194342 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229270 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140544 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132414 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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В штате Теннеси наводнение унесло жизни 8 человек, среди них - дети

В штате Теннеси наводнение унесло жизни 8 человек, среди них - дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Масштабное наводнение в среднем штате Теннесси унесла жизни по меньшей мере 8 человек, сообщили о десятках пропавших без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что более 30 человек считаются пропавшими без вести. Двое из обнаруженных тел были малышами, которых забрали от отца.

Город Макьюэн в округе Хамфрис, расположенный примерно в 50 милях (80 километрах) к западу от Нэшвилла, там выпало 17 дюймов (43 сантиметров) дождя менее чем за день, повлекшее наводнения, перекрытия дорог и перебои в связи.

По данным Национальной метеорологической службы Нэшвилл, это количество осадков побила круглосуточный рекорд региона-24 сантиметра. Макьюэн и соседний город Уэйверли столкнулись с “ужасной, катастрофической ситуацией”, — сказала метеоролог Национальной метеорологической службы Крисси Херли. “Люди оказались в ловушке в своих домах и не имеют возможности выбраться”, — добавила она.

Напомним

Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек. Новое наводнение обрушилось также на Бельгию за штормовой погоды.

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