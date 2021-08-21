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Жертвами руйнівних повеней в Туреччині стали більше 80 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Урядове управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) оголосило, про нові жертви повеней у регіонах Бартині, Кастамону і Сінопі, інформує УНН.

Цитата

“Через повені загинув 81 наш громадянин (70 — Кастамону, 10 — Синоп, 1 — Бартин). Загальна кількість зниклих безвісти — 16, 10 в Кастамону і 6 в Синопі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повені в Туреччині почалися 11 серпня 2021 року і зачепили чорноморське узбережжя країни. Повені поширилися на провінції Бартин, Кастамону, Сіноп і Самсун.

Причиною повеней стали сильні опади. Загинуло більше 80 осіб, 284 постраждали, евакуйовано понад 1 700 осіб. Дані про зниклих безвісти розрізняються, однак повідомляється що їхня кількість перевищує 100.

Постраждалі від повеней регіони були оголошені зоною лиха. Близько 300 населених пунктів опинилися без електроенергії.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини оголосив, що повінь може стати найбільшою за останні 50 — 100 років

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