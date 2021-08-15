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Повінь у Туреччині забрала життя 62 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Повінь, яка охопила міста в турецькому Чорноморському регіоні, забрала життя 62 людей. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повені принесли хаос у північні провінції. 52 людини загинули в результаті повені в провінції Кастамону, ще 9  людей загинули в Синоп і 1 в Бартині.

Потоки води викинули десятки автомобілів та купи сміття вздовж вулиць, зруйнували будівлі та мости, закрили дороги та відключили електрику для сотень сіл.

Понад 2000 людей були евакуйовані з постраждалих районів, деякі за допомогою гелікоптерів та човнів.

Нагадаємо

В постраждалих регіонах обрушились будівлі, а річки розлилися. Паводки змили фундаменти багатьох багатоквартирних будинків. Потоки води розкидали десятки машин і купи сміття по вулицях, зруйнували мости і відключили електрику в сотнях населених пунктів.

Менш ніж за три дні в одному із північних сіл випало близько 45 см дощу. 

Раніше цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на п'ятницю, всі осередки займання вдалося взяти під контроль.

У липні на чорноморському узбережжі Туреччини в результаті повеней і зсувів загинули шестеро людей.

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