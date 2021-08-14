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Щонайменше 44 людини загинули в результаті повені в Туреччині, пошук зниклих безвесті триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Щонайменше 44 людини загинули в результаті повені в північному регіоні Туреччини, другого стихійного лиха, що обрушилося на країну в цьому місяці. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тридцять шість людей загинули в результаті повені в районі Кастамону, ще семеро людей загинули в Синопі і один в Стамбулі, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини.

В постраждалих регіонах обрушились будівлі, а річки розлилися. Паводки змили фундаменти багатьох багатоквартирних будинків. Потоки води розкидали десятки машин і купи сміття по вулицях, зруйнували мости і відключили електрику в сотнях населених пунктів.

Менш ніж за три дні в одному із північних сіл випало близько 45 см дощу.

Доповнення

Раніше цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на п'ятницю, всі осередки займання вдалося взяти під контроль.

У липні на чорноморському узбережжі Туреччини в результаті повеней і зсувів загинули шестеро людей.

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