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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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По меньшей мере 44 человека погибли в результате наводнения в Турции, поиск пропавших безвести продолжается

По меньшей мере 44 человека погибли в результате наводнения в Турции, поиск пропавших безвести продолжается

Киев  •  УНН

 • 21439 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По меньшей мере 44 человека погибли в результате наводнения в северном регионе Турции, второго стихийного бедствия, обрушившегося на страну в этом месяце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тридцать шесть человек погибли в результате наводнения в районе Кастамона, еще семь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В пострадавших регионах обрушились здания, а реки разлились. Паводки смыли фундаменты многих многоквартирных домов. Потоки воды разбросали десятки машин и кучи мусора по улицам, разрушили мосты и отключили электричество в сотнях населенных пунктов.

Менее чем за три дня в одной из северных деревень выпало около 45 см дождя.

Дополнение

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветреной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и оползней погибли шесть человек.

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