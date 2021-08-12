У Туреччині заявили, що взяли під контроль усі пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Туреччині все лісові пожежі взяті під контроль. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства республіки Бекір Пакдемірлі на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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“Все лісові пожежі в нашій країні під контролем”, — написав Пакдемірлі.
За даними відомства, з 28 липня по 12 серпня були зафіксовані і взяті під контроль 299 вогнищ в 54 турецьких провінціях.
Доповнення
У Туреччині після пожеж почалися аномальні паводки. Загинуло 9 осіб.
З 28 липня в Туреччині почалися природні пожежі на тлі надвисоких температур. Швидкому поширенню пожеж сприяв сильний вітер, кілька населених пунктів довелося евакуювати.
Відомо про 8 жертв стихії.
Україна направляла пожежних і авіатехніку для допомоги в боротьбі з пожежами.
ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/ia3IjBCXDG