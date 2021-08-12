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В Турции заявили, что взяли под контроль все пожары

В Турции заявили, что взяли под контроль все пожары

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Турции все лесные пожары взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Все лесные пожары в нашей стране под контролем”, — написал Пакдемирли.

По данным ведомства, с 28 июля по 12 августа были зафиксированы и взяты под контроль 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Дополнение

В Турции после пожаров начались аномальные паводки. Погибло 9 человек.

С 28 июля в Турции начались природные пожары на фоне сверхвысоких температур. Быстрому распространению пожаров способствовал временами поднимавшийся сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

Известно о 8 жертвах стихии.

Украина направляла пожарных и авиатехнику для помощи в борьбе с пожарами.

ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/ia3IjBCXDG

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

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