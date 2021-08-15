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Актуальное
Наводнение в Турции унесло жизни 62 человек

Наводнение в Турции унесло жизни 62 человек

Киев  •  УНН

 • 22460 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Наводнение, которое охватило города в турецком Черноморском регионе, унесла жизни 62 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Наводнения принесли хаос в северные провинции. 52 человека погибли в результате наводнения в провинции Стамбул, еще 9 человек погибли в Синоп и 1 в Бартини.

Потоки воды выбросили десятки автомобилей и кучи мусора вдоль улиц, разрушили здания и мосты, закрыли дороги и отключили электричество для сотен деревень.

Более 2000 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок.

Напомним

В пострадавших регионах обрушились здания, а реки разлились. Паводки смыли фундаменты многих многоквартирных домов. Потоки воды разбросали десятки машин и кучи мусора по улицам, разрушили мосты и отключили электричество в сотнях населенных пунктов.

Менее чем за три дня в одном из северных деревень выпало около 45 см дождя.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись через жаркую, ветреную и сухую погоду. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и оползней погибли шесть человек.

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