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Ураган "Іда" може стати для Луїзіани найсильнішим за останні півтора століття

Ураган "Іда" може стати для Луїзіани найсильнішим за останні півтора століття

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Влада штату Луїзіана побоюються, що ураган "Іда", що насувається на його узбережжі, стане найсильнішим щонайменше за останні півтора століття. Про це заявив в суботу на пресконференції губернатор штату Джон Бел Едвардс, передає УНН.

Ураган насувається

Раніше Національний центр по спостереженню за ураганами США виступив з попередженням, що “Іда”, що утворився в Атлантичному океані, посилиться до вищої, четвертої, категорії, коли в неділю досягне узбережжя Луїзіани. “Ми можемо сказати, що цей ураган буде найсильнішим для Луїзіани принаймні з 1850-х років”, — підкреслив губернатор штату.

За словами Едвардса, у жителів штату залишається вкрай мало часу, щоб підготуватися до удару стихії. “Необхідно прийняти всі підготовчі заходи”, — звернувся він до жителів Луїзіани, зазначивши, що “погода почне псуватися зі стрімкою швидкістю”. За його словами, влада як на рівні штату, так і на федеральному рівні, роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку населення.

Деталі

Попередження про необхідність евакуації діє на береговій лінії Луїзіани протяжністю понад 320 км. Як повідомляє агентство Associated Press, багато жителів прибережних районів прагнуть виїхати вглиб штату, де, як очікується, наслідки стихії будуть менш руйнівними. Телеканали демонструють кадри багатокілометрових пробок на дорогах, що ведуть від узбережжя.

Раніше мер найбільшого в штаті міста Новий Орлеан Латойа Кантрелл повідомила, що влада не встигають провести там загальну евакуацію. “Ситуація з ураганом „Іда“ розвивається швидше, ніж будь-хто очікував <...>. Місто не може оголосити обов’язкову евакуацію, тому що у нас немає на це часу”, — сказала вона в п’ятницю, додавши, що влада міста хоче , щоб “люди перебували в притулках не пізніше півночі неділі”.

Доповнення

До теперішнього моменту ураган “Іда” посилився до другої категорії. Швидкість поривів вітру в його межах досягає 44,7 м/с. Ураган рухається до узбережжя США зі швидкістю близько 25 км/ч.

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