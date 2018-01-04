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УПЦ подала списки для нового обмена удерживаемыми

Киев • УНН

 • 9975 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская православная церковь подала списки для нового обмена военнопленными и призывает родных и друзей заключенных предоставить более точную информацию. Об этом сообщает Центр информации УПЦ, передает УНН.

УПЦ подала списки для нового обмена удерживаемыми

"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять (речь идет о следующем обмене - ред.). Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке он есть, в другом нету. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более подробные данные, просим вас их отправлять", - отметил Предстоятель УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 января состоится встреча по освобождению заложников, которые все еще остаются в плену.

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