УПЦ подала списки для нового обміну утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Українська православна церква подала списки для нового обміну військовополоненими і закликає рідних і друзів ув'язнених надати більш точну інформацію. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ, передає УНН.
"Ми подали списки. Їх небагато, приблизно чоловік десять на десять (йдеться про наступний обмін - ред.) Ці списки проходять перевірку. Дуже складний процес ідентифікації людини. В одному списку вона є, в іншому нема. Дуже важливо, щоб ми мали достовірну інформацію. Якщо є більш детальні данні, просимо вас їх надсилати", - зазначив Предстоятель УПЦ, Блаженнійший Митрополит Онуфрій.
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Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що 10 січня відбудеться зустріч щодо звільнення заручників, які все ще залишаються в полоні.