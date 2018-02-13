В течение выходных на пожарах в Украине погибло 22 украинца

Как отмечают пожарные, именно собственная небрежность граждан является главной причиной возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей. Граждане отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. Кроме того, неосторожность при курении в помещении также довольно часто становится причиной возникновения пожаров.

Чаще всего, жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 359 и 188 человек соответственно. При этом, с 5384 пожаров, более 3,5 тысячи случаев произошли именно в помещениях граждан.

Как ранее сообщал УНН, с начала года на водных объектах в Украине погибли 60 человек. Так, спасатели предупредили, что в последнее время из-за меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.