Упродовж вихідних на пожежах в Україні загинуло 22 українців

Як зазначають вогнеборці, саме власна недбалість громадян є головною причиною виникнення займань і, як наслідок, загибелі людей. Громадяни опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади. Крім того, необережність під час паління в приміщені також досить часто стає причиною виникнення пожеж.

Найчастіше, жертвами вогняної стихії стають літні люди, а також багатодітні сім'ї, та громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах.

Загалом, з початку року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 359 та 188 осіб відповідно. При цьому, із 5 384 пожеж, понад 3,5 тисячі випадків сталися саме у помешканнях громадян.

Як раніше повідомляв УНН, з початку року на водних об'єктах в Україні загинули 60 людей. Так, рятувальники попередили, що останнім часом через мінливу температуру на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм.