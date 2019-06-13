УПЛ ввела матчи плей-офф за попадание в Лигу Европы

Согласно решению клубов, по итогам второго этапа Чемпионата УПЛ сезона 2019/20 годов состоится двухраундовый плей-офф за право сыграть в Лиге Европы: в первом раунде, состоящий из одного матча, пятая команда на своем поле сыграет с 8-й, а шестой также на своем поле - с 7-ю; победители пар также в одном матче (в поле команды, занявшей выше итоговое место в Чемпионате) разыграют "путевку" в Лигу Европы сезона 2020/21 годов.

Примечательно, в случае получения путевки в Лигу Европы сезона 2020/21 победителем Кубка Украины - в матчах плей-офф сыграют 4, 5, 6, 7 команды сезона.

Указано, что данное решение было принято на общем собрании участников УПЛ.