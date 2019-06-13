УПЛ ввела матчі плей-оф за потрапляння в Лігу Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Згідно зі змінами в Регламенті УПЛ з наступного сезону вводиться ще один плей-офф – за місце в Лізі Європи УЄФА, інформує УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
Згідно з рішенням клубів, за підсумком ІІ етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20 років відбудеться двораундовий плей-оф за право зіграти в Лізі Європи: в першому раунді, який складатиметься з одного матчу, 5-а команда на своєму полі зіграє з 8-ю, а 6-а також на своєму полі – із 7-ю; переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в Чемпіонаті) розіграють "путівку" в Лігу Європи сезону 2020/21 років.
Примітно, у випадку здобуття путівки в Лігу Європи сезону 2020/21 переможцем Кубка України - у матчах плей-оф зіграють 4, 5, 6, 7 команди сезону.
Зазначено, що дане рішення було прийнято на Загальних зборах учасників УПЛ.