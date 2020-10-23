УПЛ перенесла место проведения поединка "Шахтер" - "Ворскла"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Дирекция УПЛ постановила о переносе матча “Шахтер” — “Ворскла” из Полтавы в Киев, передает УНН со ссылкой на сайт лиги и “Ворсклы”.
В игре 24 октября “Ворскла” — “Шахтер” номинальным хозяином выступит донецкий клуб, зато матч 20-го тура во втором круге автоматически станет домашним для полтавчан — такое решение приняла Дирекция УПЛ.
Местом проведения баталии первого круга определен НТК им. Банникова в столице государства. Старт игры 24 октября в 14:00.
“Футбольный клуб „Ворскла“ хочет поблагодарить Дирекцию „Премьер-Лиги“ за то, что услышали нас и приняли решение, которое позволит болельщикам Полтавской области, возможно, увидеть во втором круге одно из самых интересных противостояний последних лет на арене им. Бутовского. Мы всегда будем делать все для нашего 12-го игрока”, — отметил вице-президент ФК “Ворскла” Олег Лысак.
Добавим, игра команд станет центральной в рамках 7-го тура, ведь они занимают 2 и 3 места в таблице.