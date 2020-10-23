УПЛ перенесла місце проведення поєдинку “Шахтар” — “Ворскла”

У грі 24 жовтня “Ворскла” — “Шахтар” номінальним господарем виступить донецький клуб, натомість матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для полтавців — таке рішення ухвалила Дирекція УПЛ.

Місцем проведення баталії першого кола визначено НТК ім. Баннікова в столиці держави. Старт гри 24-го жовтня о 14:00.

“Футбольний клуб „Ворскла“ хоче подякувати Дирекції „Прем’єр-Ліги“ за те, що почули нас та прийняли рішення, яке дозволить уболівальникам Полтавщини, можливо, побачити у другому колі одне із найцікавіших протистоянь останніх років на арені ім. Бутовського. Ми завжди будемо робити все для нашого 12-го гравця”, — відзначив віце-президент ФК “Ворскла” Олег Лисак.

Додамо, гра команд стане центральною в рамках 7-го туру, адже вони посідають 2 і 3 місця в таблиці.