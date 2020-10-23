УПЛ перенесла місце проведення поєдинку “Шахтар” — “Ворскла”

ukru
18:42 • 15568 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 36621 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 64931 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 106076 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 113348 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114352 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 147386 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124577 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124347 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123694 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 79960 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 92229 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 104502 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 103260 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 84863 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 62626 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 84863 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 69031 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 147387 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 45822 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 54429 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106692 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125087 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124549 перегляди
Актуальне
УПЛ перенесла місце проведення поєдинку “Шахтар” — “Ворскла”

УПЛ перенесла місце проведення поєдинку “Шахтар” — “Ворскла”

Київ • УНН

 • 11275 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Дирекція УПЛ постановила про перенесення поєдинку “Шахтар” — “Ворскла” із Полтави до Києва, передає УНН з посиланням на сайт ліги та “Ворскли”.

У грі 24 жовтня “Ворскла” — “Шахтар” номінальним господарем виступить донецький клуб, натомість матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для полтавців — таке рішення ухвалила Дирекція УПЛ.

Місцем проведення баталії першого кола визначено НТК ім. Баннікова в столиці держави. Старт гри 24-го жовтня о 14:00.

“Футбольний клуб „Ворскла“ хоче подякувати Дирекції „Прем’єр-Ліги“ за те, що почули нас та прийняли рішення, яке дозволить уболівальникам Полтавщини, можливо, побачити у другому колі одне із найцікавіших протистоянь останніх років на арені ім. Бутовського. Ми завжди будемо робити все для нашого 12-го гравця”, — відзначив віце-президент ФК “Ворскла” Олег Лисак.

Додамо, гра команд стане центральною в рамках 7-го туру, адже вони посідають 2 і 3 місця в таблиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92