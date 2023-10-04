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Впервые за 18 лет: Львов и Варшаву соединят новым поездом

Киев • УНН

 • 961770 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Впервые за 18 лет запускают железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Цитата

"С 15 октября 2023 года Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении.

“Мы постоянно работаем над расширением международных железнодорожных пассажирских маршрутов, чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой. Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином”, – отметил глава правления АО “Укрзализныця” Евгений Лященко.

Детали

Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская. Необходимо будет осуществить пересадку, поскольку украинские пути отличаются от европейских.

Поезд в Раве-Русский всегда будет ждать поезд из Львова или Варшавы, поэтому пассажиры могут не волноваться о том, чтобы опоздать на пересадку, отмечается в сообщении.

Кроме того расписание движения поездов разработан так, чтобы охватить на маршруте не только Львов, а также Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.

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