Уперше за 18 років: Львів та Варшаву з'єднають новим потягом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уперше за 18 років запускають залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Цитата
"З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди", - ідеться у повідомленні.
“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проекту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Деталі
Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська. Необхідно буде здійснити пересадку, оскільки українські колії відрізняються від європейських.
Потяг у Раві-Руський завжди чекатиме на потяг зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, аби запізнитися на пересадку, наголошується у повідомленні.
Окрім того розклад руху потягів розроблений так, аби охопити на маршруті не лише Львів, а також Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За вісім місяців 112 людей загинуло через порушення правил безпеки на залізниці