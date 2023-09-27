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За вісім місяців 112 людей загинуло через порушення правил безпеки на залізниці

За вісім місяців 112 людей загинуло через порушення правил безпеки на залізниці

Київ • УНН

 • 156416 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Укрзалізниця опублікувала сумну статистику травмувань через порушення Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України: за 8 місяців 183 випадки, з яких 112 летальні, передає УНН.

Деталі

"За 8 місяців 2023 року, на жаль, маємо 183 випадки травмування, серед них 112 — зі смертельними наслідками.
86% травмувань і смертей сталися через наїзд рухомим складом, 8% — ураження електричним струмом", - йдеться у повідомленні. 

Ходіння по коліях, перехід і переїзд колій у невстановлених для цього місцях, перетин колій під вагонами, несанкціоноване перебування на території службових інфраструктурних об’єктів, проїзд на дахах, підніжках, перехідних площадках вагонів (у т.ч. вантажних), порушення водіями правил проїзду через залізничні переїзди - все це може мати трагічні наслідки, зауважує перевізник.

"Під час війни, коли щодня можна постраждати або загинути і на фронті, і далеко від нього від ворожих обстрілів, загибель чи каліцтво через порушення громадянами Правил безпеки — це безвідповідально та безглуздо. Дотримуйтеся правил, будьте обережні, живі та здорові", - додали в Укрзалізниці.

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