За восемь месяцев 112 человек погибло из-за нарушения правил безопасности на железной дороге

Детали

⠀

"За 8 месяцев 2023 года, к сожалению, имеем 183 случая травмирования, среди них 112 — со смертельным исходом.

86% травм и смертей произошли из-за наезда подвижным составом, 8% — поражения электрическим током", - говорится в сообщении.

⠀

Хождение по путям, переход и переезд путей в неустановленных для этого местах, пересечение путей под вагонами, несанкционированное пребывание на территории служебных инфраструктурных объектов, проезд на крышах, подножках, переходных площадках вагонов (в т.ч. грузовых), нарушение водителями правил проезда через железнодорожные переезды - все это может иметь трагические последствия, отмечает перевозчик.

⠀

"Во время войны, когда ежедневно можно пострадать или погибнуть и на фронте, и далеко от него от вражеских обстрелов, гибель или увечье из-за нарушения гражданами Правил безопасности — это безответственно и бессмысленно. Придерживайтесь правил, будьте осторожны, живы и здоровы", - добавили в Укрзализныце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На маршруте Харьков - Перемышль в поездах увеличится количество мест