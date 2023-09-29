Ночью в Сумской области ПВО сбила вражеский БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В ночь на 29 сентября в небе над Сумской областью противовоздушная оборона Украины уничтожила вражеский дрон. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
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«Над Сумщиной этой ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА. Спасибо нашим защитникам неба!», — говорится в сообщении.
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Сегодня ночью раздавались взрывы в Николаеве около 4.00 утра во время объявленной воздушной тревоги.
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