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Ночью в Сумской области ПВО сбила вражеский БпЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В ночь на 29 сентября в небе над Сумской областью противовоздушная оборона Украины уничтожила вражеский дрон. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Цитата

«Над Сумщиной этой ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА. Спасибо нашим защитникам неба!», — говорится в сообщении.

Добавим 

Сегодня ночью раздавались взрывы в Николаеве около 4.00 утра во время объявленной воздушной тревоги. 

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