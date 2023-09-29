Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари — по станціях РЕБ росіян. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що українські захисники знищили 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня росіян.
Цитата
«Підрозділами ракетних військ України уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрозділ ЗСУ "Очі" знищив два російські танки