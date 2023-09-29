Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара — по станциям РЭБ россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
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Отмечается, что украинские защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня россиян.
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«Подразделениями ракетных войск Украины поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении.
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