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Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара — по станциям РЭБ россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня россиян.

Цитата

«Подразделениями ракетных войск Украины поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

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