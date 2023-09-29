Уночі на Сумщиною ППО збила ворожий БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У ніч на 29 вересня у небі над сумською областю проиповітряна оборона України знищила ворожий дрон. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Цитата
«Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА. Дякуємо нашим захисникам неба!», — йдеться у повідомленні.
Додамо
Сьогодні уночі лунали вибухи у Миколаєві близько 4.00 ранку під час оголошеної повітряної тривоги.
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