Университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучение - Шмыгаль

КИЕВ. 30 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что университеты могут сами определять, когда и в какой форме они должны начать образовательный процесс в новом учебном году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.