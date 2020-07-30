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Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати навчання - Шмигаль

Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати навчання - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23895 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що університети можуть самі визначати, коли і в якій формі вони мають почати освітній процес у новому навчальному році. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році”, - сказав Денис Шмигаль.

Він відзначив, що відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

“В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей”, – додав Денис Шмигаль.

Зазначається, що Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Урядовою постановою №641.

Зокрема, у разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

— для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти - у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

— для студентів старших курсів, починаючи з другого - з 1 вересня 2020 року;

— для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, ще у 81 студента Київського політехнічного інституту підтвердили коронавірусну хворобу (COVID-19).

Також нагадаємо, реєстрація е-кабінетів для подання заяв на вступ до вишів розпочнеться 1 серпня.

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