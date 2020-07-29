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Спалах коронавірусу в КПІ: ще у 81 курсанта підтвердили COVID-19

Спалах коронавірусу в КПІ: ще у 81 курсанта підтвердили COVID-19

Київ • УНН

 • 16703 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Ще у 81 студента Київського політехнічного інституту підтвердили коронавірусну хворобу (COVID-19). Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

"Ще у 81 курсанта столичного вишу підтверджено захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Загалом у гуртожитку столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" вже захворіли 133 курсанти.

Зазначається, що вчора фахівці відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень отримали сьогодні.

Повідомляється, що 10 курсантів госпіталізовано до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом.

Після виявлення перших захворілих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція, додали у КМДА.

Нагадаємо, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірусну хворобу. Повідомлялося про виявлення 152 випадків зараження коронавірусом. 

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