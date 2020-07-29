Вспышка коронавируса в КПИ: еще у 81 курсанта подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Еще у 81 студента Киевского политехнического института подтвердили коронавирусную болезнь (COVID-19). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
"Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом", - говорится в сообщении.
Всего в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" уже заболели 133 курсанта.
Отмечается, что вчера специалисты отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня.
Сообщается, что 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем.
После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция, добавили в КГГА.
Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной болезнью. Сообщалось об обнаружении 152 случаев заражения коронавирусом.