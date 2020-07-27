Спалах коронавірусу в КПІ: підтверджено 152 випадки зараження - ОП

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" виявлено 152 випадки зараження коронавірусом. Про це стало відомо під час традиційної наради Президента України Володимира Зеленського із представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"Главі держави повідомили, що у країні зафіксовано окремі спалахи (коронавірусу - ред.). Зокрема, в НТУУ "КПІ" виявлено 152 випадки зараження. Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію. Основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію", – сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірусну хворобу.

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