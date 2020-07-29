Реєстрація е-кабінетів для подання заяв на вступ до вишів розпочнеться 1 серпня

“З 1 серпня з 10:00 розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників, які подаватимуть заяви в електронній формі. Вступники зможуть подати заяви з 13 до 22 серпня. Хочемо наголосити і заспокоїти вступників, що зареєструвати електронний кабінет вони зможуть протягом всього періоду подання заяв”, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Зазначається, що однією з новацій вступної кампанії цього року є можливість подання електронних заяв для вступників з магістратури на основі ОР бакалавр для тих абітурієнтів, які складали ЄВІ/ЄФВВ.

Крім того, стало можливим подання електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років. Для цього їм потрібно перед поданням заяв звернутися до одного із закладів вищої або фахової передвищої освіти із підтверджуючими документами для внесення їх до “Реєстру осіб із спеціальними умовами”.

“Сьогодні-завтра відбуватиметься тестування електронних кабінетів. Просимо вступників максимально долучитися до цього процесу. Однак звертаємо увагу на те, що вони працюватимуть із тестовою версією і всі внесені тестові заяви будуть видалені із системи увечері 30 липня. Тестовий логін і пароль також не будуть працювати”, — наголосив Вітренко.

Так, для подання заяв до вишів вступники реєструють свій електронний кабінет. Покрокові інструкції та відеороз’яснення щодо того, як створювати та реєструвати електронний кабінет розміщені на сайті МОН.

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Ті вступники, які йдуть на бюджет та мають право складати вступні іспити замість ЗНО чи вступають на спеціальності за творчим конкурсом, мають вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти щоб пройти вступні випробування у термін з 01 до 12 серпня. Для вступників на контрактну форму заклади можуть встановлювати додаткові терміни проведення іспитів та творчих конкурсів у період з 13 до 22 серпня.

У цьому році освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” будуть створені у всіх ЗВО, що знаходяться у сфері підпорядкування не тільки МОН, а й МОЗ, Мінкульту, та у трьох закладах вищої освіти системи МВС.

Крім того, тепер у межах окремої квоти участь у конкурсному відборі братимуть не тільки вступники з АР Крим та м. Севастополь, але й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення.

Також цього року подання документів та зарахування для здобуття ОС бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на навчання за кошти державного бюджету в межах Квоти-2 (квота-2 — визначена частина максимального обсягу бюджетних місць в ЗВО, яка може бути використана для прийому на основі повної загальної середньої освіти вступників з тимчасово окупованих територій та лінії зіткнення) відбувається в два етапи: основний етап — до 20 серпня, завершальний етап на бюджет та контракт — до 23 жовтня.

Поміж тим, в освітньому центрі вступники з ТОТ мають можливість подати до 5 заяв та брати участь у конкурсі на місця державного замовлення в межах спеціальної квоти для прийому вступників з тимчасово окупованих територій на основі повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що раніше стали відомі умови призову для 18-річних юнаків та випускників ВНЗ.