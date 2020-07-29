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Регистрация э-кабинетов для подачи заявлений на поступление в вузы начнется 1 августа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В субботу, 1 августа, в 10:00 начнется регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования. Об этом шла речь во время пресс-брифинга Минобразования о предварительных результатах ВНО и начала вступительной кампании сегодня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 1 августа с 10:00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Поступающие смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим отметить и успокоить поступающих, зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Отмечается, что одной из новаций вступительной кампании этого года является возможность подачи электронных заявлений для поступающих магистратуры на основе ОР бакалавр для тех абитуриентов, которые сдали ЕВИ/ЕПВИ.

Кроме того, стало возможным представление электронных заявлений абитуриентами льготных категорий, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО 2017-2020 годов. Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться к одному из высших учебных или профессиональной перед высшими образования с подтверждающими документами для внесения их в "Реестр лиц со специальными условиями".

"Сегодня-завтра будет происходить тестирование электронных кабинетов. Просим поступающих максимально приобщиться к этому процессу. Однако обращаем внимание на то, что они будут работать с тестовой версией и все внесенные тестовые заявления будут удалены из системы вечером 30 июля. Тестовый логин и пароль тоже не будут работать", - отметил Витренко.

Так, для подачи заявлений в вузы абитуриенты регистрируют свой электронный кабинет. Пошаговые инструкции и видеорозьяснення о том, как создавать и регистрировать электронный кабинет размещены на сайте Минобразования.

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Те абитуриенты, которые идут на бюджет и имеют право сдавать вступительные экзамены вместо ВНО или поступают на специальности по творческим конкурсом, должны уже сейчас зарегистрироваться в заведении высшего образования чтобы пройти вступительные испытания в период с 1 по 12 августа. Для поступающих на контрактную форму заведения могут устанавливать дополнительные сроки проведения экзаменов и творческих конкурсов в период с 13 по 22 августа.

В этом году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех ЗВО, находящихся в сфере подчинения не только Минобразования, но и Минздрава, Минкульта, и в трех учреждениях высшего образования системы МВД.

Кроме того, теперь в рамках отдельной квоты участие в конкурсном отборе будут принимать не только поступающие АР Крым и г. Севастополь, но и поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, линии соприкосновения.

Также в этом году подача документов и зачисление для получения ОС бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на обучение за средства государственного бюджета в пределах Квоты-2 (квота-2 - определенная часть максимального объема бюджетных мест в ЗВО, которая может быть использована для приема на основе полного общего среднего образования поступающих с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения) происходит в два этапа: основной этап - до 20 августа, завершающий этап на бюджет и контракт - до 23 октября.

Между тем, в образовательном центре поступающие ВОТ могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования.

Напомним, что ранее стали известны условия призыва для 18-летних юношей и выпускников вузов.

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